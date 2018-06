Sulla Gazzetta dello Sport si parla delle possibili cessioni della Juve per finanziare gli acquisti. Marko, ormai definitivamente sganciato dall’operazione Cancelo, potrebbe finire in Spagna, proprio al Valencia ma occhio anche al Siviglia. Rolando, sarà sacrificato sull’altare del mercato. A breve ci sarà un nuovo summit con il Monaco. Per Stefano, sondaggi di Newcastle, Everton e Leicester hanno fatto breccia più di quelli dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, invece, è assai più forte su Alberto: costo 15 milioni, offerta 12.