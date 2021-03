A scanso di sorprese dell'ultimissimo momento, Adrien Rabiot sarà titolare anche oggi nella Juventus sul campo del Cagliari. Un giocatore discusso, ritenuto da molti un emblema delle scelte di mercato sbagliate dal club bianconero, soprattutto a centrocampo, successive all'operazione Ronaldo. Ma il centrocampista francese proviene da una settimana nella quale ha segnato di piede e di testa, in campionato e in Champions League, contro la Lazio e contro il Porto. Due reti di fila che aprono un interrogativo: Rabiot può giocarsi delle chance anche nella Juve del futuro o un eventuale rilancio sul campo può essere propedeutico per una cessione con ricca plusvalenza?

