Via vai sul mercato a centrocampo della Juventus. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e chiede almeno 10 milioni di euro netti all'anno per rinnovare, una cifra fuori dalla portata dei bianconeri. Il francese assapora l'idea di tornare al PSG a parametro zero e fa sempre l'occhiolino alla Premier League inglese.



Così la Juve torna a sognare Sergej Milinkovic-Savic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a Torino hanno stanziato un budget di 40 milioni per il cartellino del centrocampista serbo della Lazio e uno stipendio sui 6 milioni netti a stagione per il calciatore. Anche se il trasferimento è previsto in estate, la partita potrebbe decidersi già a gennaio. Se Milinkovic-Savic non rinnova con la Lazio e non apre a nuovi acquirenti, allora per la Juve il cammino diventa in discesa, ma occorre pazienza.