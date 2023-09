L’ingaggio da 7 milioni di euro netti rende il centrocampista francese uno dei giocatori più pagati della rosa bianconera.– che per tutta l’estate ha richiesto a gran voce la sua conferma alla dirigenza –, titolare inamovibile (11 reti lo scorso anno e già a segno nella corrente Serie A) della Vecchia Signora e pedina fondamentale anche per la mediana di Deschamps in Nazionale, come dimostrato dagli ultimi impegni dei vice campioni del Mondo.Al termine della sfida vinta dalla Francia per 2-0 contro l’Irlanda, Rabiot ha chiarito quella che è la sua posizione in vista dell’immediato futuro: "Un mio ritorno al Paris Saint-Germain? E' sempre bellissimo giocare qui al Parco dei Principi perché sono cresciuto in questo stadio, ma al momento non ci penso affatto.". Frasi di circostanza? Forse ma che, in ogni caso, testimoniano la sua totale fedeltà al progetto bianconero, un progetto che ha ormai sposato da quattro stagioni (quando arrivò a parametro zero proprio dal PSG).In estate, Rabiot ha deciso di firmare il prolungamento annuale con la Juventus, desistendo, dunque, dall’assecondare le sirene provenienti specialmente dalla Premier League. Una scelta decisa e voluta dal calciatore e dalla dirigenza bianconera che ora, però, si ritrova nella medesima situazione precedente: un contratto in scadenza al termine della stagione.e trattare per un rinnovo più duraturo. Allo stato attuale dei fatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,Filtra comunque fiducia sulla futura fumata bianca: semplicemente, la priorità, al momento, spetta al campo.