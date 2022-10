Adrien Rabiot ci ha messo quasi tre anni, ma ora è un perno della Juve, uno dei pochi che sta rendendo nonostante la crisi. E il rinnovo? Per la Juve fino ad agosto non era un tema, anzi l'avevano venduto allo United. Ma adesso nuove riflessioni sono in tatto, molto se non tutto dipenderà dalle richieste di mamma Veronique. Il resto dalla permanenza di Max Allegri...