Adrien Rabiot, centrocampista della Juve che ieri non ha giocato contro il Verona per squalifica, ha parlato a Telefoot tornando anche sulle voci che lo vogliono al Psg per quello che sarebbe un ritorno nella prossima stagione:



"Sinceramente non c'è di speciale da dire in merito, al momento si sente solo tanto rumore. So che è una questione che interessa a tanti, ma voglio ribadirlo: sono davvero concentrato sulla conclusione di questa stagione con la Juventus". La trattativa per il rinnovo con la Vecchia Signora prosegue, anche se molto dipenderà dalla presenza o meno dei bianconeri nella prossima Champions League.