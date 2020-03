31 presenze, un gol e 2 assist in questa stagione. Sarri non rinuncia mai a Blaise: in estate era considerato quasi un esubero, l'allenatore l'ha recuperato facendolo diventare un giocatore fondamentale per il suo gioco. E' lui che dà equilibrio alla squadra, grazie al francese Sarri ha potuto schierare il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala con più sicurezza e tranquillità.