Il futuro di Kean? Arriverà una volta trovato l'accordo per il prolungamento. Solo allora sarà il momento di concentrarsi sul futuro immediato dell'ex Verona. Che, dopo sei mesi passati ad allenarsi al fianco di Cristiano Ronaldo, ha ora bisogno di andare a giocare per continuare il suo percorso di crescita. Tanti i club che si sono fatti avanti con la Juve in queste settimane per chiederne il prestito, sia dall'Italia che dall'estero. Ed è molto probabile che il 2018/19 di Kean si concluda lontano dalla Serie A, con Bundesliga e Ligue 1, oltre all'Eredivisie, al momento in pole position per accoglierlo.