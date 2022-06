Il futuro di Aaron Ramsey appare già segnato, sempre più lontano da Torino e dalla Juventus. Il centrocampista gallese rientrerà a breve dal prestito in Scozia, per poi discutere la rescissione del contratto con i bianconeri. Intanto, non è più possibile acquistare una maglia con il suo nome nello store del club: il numero 8, infatti, non figura tra le opzioni di personalizzazione, ma la cosa sembra riconducibile al fatto che, ufficialmente, fino al 30 giugno Ramsey resta di fatto un giocatore dei Rangers.