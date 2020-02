Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, analizza il momento dei bianconeri a Tuttosport: “E infatti non credo a una situazione senza vie d’uscita, anzi. Sono convinto che la squadra si risolleverà. Anche se devo ammettere che non mi sarei mai aspettato questo passaggio a vuoto, forse perché la Juventus non ci aveva più abituato a viverne”.



SULLE MOTIVAZIONI – “Mi sembra, innanzitutto, una questione di attenzione. La squadra fa fatica a mantenerla per 90’ e a trovare la necessaria continuità a livello di atteggiamento mentale tra una partita e l’altra. La conseguenza sono i troppi gol incassati e la difficoltà nel produrre gioco”.