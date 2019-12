Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, con la quale ha vinto la Champions League nel 1996 contro l'Ajax, ultima vittoria europea dei bianconeri, parla al Corriere della Sera, partendo dal tridente Ronaldo-Higuain-Dybala: "Il nostro, io, Vialli, Baggio prima e Del Piero poi, era inimitabile, per il lavoro che veniva fatto. Né quello del Liverpool, Salah-Firmino-Mané, né Dybala-Higuain-Ronaldo possono avvicinarsi. Ma ogni versione ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza".



SUL TRIDENTE BIANCONERO - "Credo che vada bene solo in determinate partite. Anche se Dybala è un altro rispetto all' anno scorso, Higuain come me è un sagittario orgoglioso che vuole dimostrare sempre qualcosa e Ronaldo non ha bisogno di altre parole, specie dopo il gol di Genova. A centrocampo però non vedo la qualità necessaria per supportarli".