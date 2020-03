. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com,. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDa Checco, da, passando per il ko della finale di Champions della Juventus contro il Real Madrid, consul tetto d'Europa con la maglia delle Merengues. Calcio, cinema americano, cinema italiano: serata piena in tv., alle 21.21, su Canale 5 - Quarto film di Checco Zalone, che non ci pensa minimamente a lasciare il posto fisso, inseguito per una vita., alle 21, su Iris - Harrison Ford e Sean Connery nel terzo episodio della saga dell’archeologo più famoso al mondo. Qui, Indi, va alla ricerca del Sacro Graal., alle 21.10, su Rai Movie - Stefano Accorsi, ex fuoriclasse del rally, tossico e alcolizzato, aiuta la sorellina, Matilda De Angelis, a vincere il campionato italiano GT. E salvare quel che resta della famiglia. Pluripremiato ai Nastri d’Argento., alle 23.15, su Italia 1 - Bruce Willis in una pellicola diventata cult. Nel ’99 è stato il secondo film con più incassi, alle spalle de La minaccia fantasma., alle 22.05, Rai Sport - La finale del Mondiale spagnolo dell'82, vinto dagli Azzurri., 21, su Sky Sport Football - Finale di Champions del 2017, coi bianconeri che cadono sotto i colpi di Cristiano Ronaldo e compagni., ore 21, Sky Cinema Suspense - Dal capolavoro di Stephen King, con Kathy Bates candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista., ore 21.15, su Premium Cinema HD: Gal Gadot interpreta l’amazzone della DC Comics, nel quarto film del DC Extended Universe. E’ stata inserita tra le 10 migliori pellicole del 2017., su Disney+ - Denzel Washington interpreta un allenatore di football che deve far coesistere, nell’America del 1971, in Virginia, giocatori bianchi e neri. Tratto da una storia vera, quella della T.C. William High School di Alexandria., su Netflix - Il documentario sulla vita del talento del Barcellona, campione del mondo con la Francia nel 2018. Dalle difficoltà iniziali al successo mondiale., su RaiPlay - Edoardo Pesce interpreta un giovane Alberto Sordi ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo.