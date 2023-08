Juve-Real Madrid è sempre Juve-Real Madrid. Basta il biglietto da visita per capire che il test di Orlando possa essere di quelli indicativi per Max Allegri e Carlo Ancelotti, ultimo atto della tournée americana prima del ritorno alla base. Per i bianconeri due sole novità rispetto alla formazione titolare schierata contro il Milan: dentro Alex Sandro e Kostic al posto di Gatti e Cambiaso. E in panchina si rivede Vlahovic.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. A disp. Pinsoglio, Daffara, Gatti, Rugani, Huijsen, De Winter, Cambiaso, Nicolussi, Barrenechea, Nonge, Iling Jr, Soulé, Yildiz, Milik, Vlahovic. All. Allegri.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Vazquez, Rudiger, Fernandez, Garcia; Kroos, Camavinga, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr. A disp. Lunin, Fran, Pineiro, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Odriozola, Valverde, Tchouameni, Martinez, Rodrygo, Brahim Diaz. All. Ancelotti.

Arbitro Elfath (Usa)



Seguono aggiornamenti