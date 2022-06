Parola d’ordine chiarezza.. Il classe 2001, reduce da una annata super con la Cremonese culminata con una storica promozione in serie A, si sente pronto e ha voglia di imporsi. Vuole sentirsi importante e non fare la comparsa.Fagioli ha il contratto in scadenza nel 2023 e da parte della Juventus c’è la ferma volontà di rinnovare per almeno altri tre anni. Cherubini non può permettersi di correre il rischio di perdere a zero uno dei migliori talenti italiani in prospettiva. Il vero problema da risolvere è quello relativo al ruolo nella rosa di Allegri: il tecnico livornese, allo stato attuale, vorrebbe puntare ancora su Miretti e riportare alla base Rovella. Il rischio per Nicolò è quello di vedere il campo con il contagocce. Il miglior centrocampista dell’ultima serie B non vorrebbe partire di nuovo in prestito. Ecco perché il summit con l’agente D’Amico sarà una sorta di dentro o fuori. E nelle ultime ore si è fatto avanti Galliani per il suo Monza, una pista da tenere in grande considerazione.