Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha espresso un parere sulla battuta fatta dall'allenatore della Juventus ad Adnkronos: "L'allenatore della Juve Maurizio Sarri ha detto in conferenza stampa: 'se non volevo esami, andavo a lavorare alle Poste'. È un modo di dire tipico del passato, quando le Poste erano percepite come un carrozzone. Oggi Poste Italiane è una delle aziende più innovative del Paese, sia sulla consegna che sull’innovazione, i pagamenti digitali, il mondo cyber. Senza volerlo, Sarri è stato offensivo"