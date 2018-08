Miralem Pjanic ha rinnovato il contratto con la Juve. Tutto è andato secondo i programmi. A fine maggio il primo incontro tra le parti, nel bel mezzo del mercato un nuovo confronto quando sondaggi e offerte arrivavano da tutt’Europa giungendo alla decisione comune di aspettare la fine delle ostilità. E così è stato: la Juve ha resistito a ogni assalto, giovedì scorso l’incontro decisivo con l’entourage del giocatore in presenza anche di papà Fahrudin. Accordo totale raggiunto, sancito con la firma di Miralem nella giornata di lunedì nella nuova sede della Continassa e ieri anche il fatidico annuncio. È ufficiale, Miralem Pjanic ha prolungato il suo contratto per altri due anni, la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2023.



L’AUMENTO POSTICIPATO - Tutto fatto, dunque. Tutto ratificato e depositato. Nuovo contratto già in vigore. Ma Pjanic ha sposato la causa bianconera accettando di posticipare alla prossima stagione quell’aumento d’ingaggio ottenuto sul campo ed anche sul mercato, decidendo di restare in bianconero senza fare guerre o capricci nonostante proposte milionarie in arrivo da mezza Europa. L’aumento è realtà, è stato già deciso: Pjanic arriverà a guadagnare come un autentico top player per i parametri juventini, caso CR7 a parte ovviamente. Quindi percepirà 6,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2023 ma a partire dal 1 luglio 2019.



@NicolaBalice