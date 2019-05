Contro la Roma tornerà in campo dopo le tre partite consecutive saltate per infortunio, ma per Paulo Dybala quello dell'Olimpico rischia di essere il primo passo d'addio alla maglia della Juventus. Il futuro della Joya, sotto contratto fino a giugno 2022, rischia infatti di non essere legato indissolubilmente a quello di Massimiliano Allegri, tecnico che potrebbe salutare dopo 5 stagioni e col quale soprattutto in questa stagione le incomprensioni tattiche lo hanno portato a rendere decisamente al di sotto delle aspettative (solo 5 i gol realizzati in campionato).



CEDIBILE MA... - La Juve ha infatti bisogno di effettuare alcune cessioni in estate per finanziare la ricostruzione della squadra, che molto verosimilmente sarà affidata a un tecnico diverso da quello livornese, atteso dall'incontro risolutore con Andrea Agnelli della prossima settimana. Con Cancelo e Pjanic, sulla lista dei possibili partenti c'è anche Dybala, chiuso in questa stagione anche dall'arrivo di un giocatore come Cristiano Ronaldo che ha finito per catalizzare tutte le attenzioni del reparto offensivo. Il paradosso è che però, ad oggi, al di là di qualche contatto, nessun club ha avanzato una vera e propria proposta in grado di rispondere alle richieste bianconere. L'INTER SULLO SFONDO - La Juventus continua a valutare 100 milioni di euro il mancino argentino, ma a 80 milioni potrebbe dare luce verde. Dall'estero, Bayern Monaco e Manchester United, società attese da una profonda opera di ristrutturazione sul mercato, hanno fatto pervenire qualche timida manifestazione di interesse, ma attenzione agli sviluppi della telenovela Icardi in casa Inter. I due club hanno ufficiosamente chiuso a ogni ipotesi di scambio di attaccanti e lo stesso Dybala, pur potendo contare sulla stima di Marotta, ad oggi non ha mai aperto al trasferimento in nerazzurrro. Chissà però che il possibile arrivo di Conte in panchina non possa nuovamente sparigliare le carte e cambiare ancora il futuro di Dybala. Domani in campo da titolare contro la Roma, ma forse anche un po' più lontano dalla Juve.