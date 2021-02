La Juve entra in una settimana importante per la Coppa Italia e per il campionato, con due sfide In cinque giorni. da non sbagliare. Si parte domani, alle 20.45, con il ritorno delle semifinali della Coppa nazionale contro i nerazzurri, si torna in campo sabato, alle 18, contro gli uomini di Gattuso, in un match dal sapore sempre particolare.per questo motivo Pirlo medita dei cambi. Vuole sfruttare tutta la profondità della rosa, senza però fare rivoluzioni.Domani allo Stadium, rispetto al match contro la Roma, torneranno titolari, più(squalificato contro i giallorossi),i, in vantaggio su Morata. Conferme per Arthur e McKennie, intoccabile Ronaldo, protagonista del 2-1 dell'andata con una doppietta.La Juve cercherà la 20esima finale di Coppa Italia della sua storia, dovrà farlo facendo attenzione ai gialli.numero elevato a causa del regolamento in Coppa Italia che prevede un solo cartellino giallo per entrare in diffida, al secondo si viene fermati. A rischio squalifica, di fatto una formazione intera.