Dopo la vittoria di sabato in casa dell'Arsenal, la Juve torna in campo quest'oggi per un'altra amichevole in attesa della ripartenza del campionato. Avversari di giornata i croati del Rijeka, ospiti all'Allianz Stadium per un match a porte chiuse, con fischio d'inizio alle 14. Assenti Pogba, De Sciglio, Chiesa, Vlahovic, Di Maria e Cuadrado.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS: Szczesny; Riccio, Gatti, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri



RIJEKA: Labrovic, Galesic, Liber, Ampen, Vukecevic, Selahi, Frigan, Babic, Grgic, Marin, Dilaver. All. Budicin





PRIMO TEMPO

5' Prima occasione per il Rijeka, con il colpo di testa alto di Galesic, su angolo dalla sinistra.



7' Intervento in ritardo di Vukecevic di Soulé, primo cartellino giallo del match.



8' Juve bucata centralmente, Ampen si presenta davanti a Szczesny che si supera, poi ancora il ghanese ci prova, ma la Juve salva sulla linea.



14' Grande occasione Juve: uno due Soulé-Milik-Soulé, con l'argentino che fa girare il sinistro ma non trova la porta.



15' Ci prova Selahi, para a terra Szczesny.



23' Gol divorato da Kean! Cross dalla sinistra di Kostic per Kean che dentro l'area piccola, con la porta vuota, mette alto.