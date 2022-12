Vince e non subisce reti, alla fine il copione per la Juve non cambia. Contro il Rijeka c'è un clima da partita più vera rispetto a quella con l'Arsenal, un tempo per qualche titolare in più, risposte incoraggianti dai giovani. Croce e delizia Mosse Kean, suo il gol dell'1-0 ma anche gli errori clamorosi sotto porta.



TOP



SZCZESNY: riprende esattamente da dove aveva lasciato, blindando la sua porta. Strepitoso in uscita su Frigan lanciato a rete.



SOULE': difficilmente quello dell'esterno a tutta fascia nel 3-5-2 potrà essere il suo futuro, ma contro il Rijeka conferma tutte le sue qualità palla al piede. Salta l'uomo, crea superiorità, assiste i compagni. Da seconda punta



LOCATELLI: copre la giovane difesa ed evita pure un gol sulla linea di porta.



KOSTIC: sulla sinistra, padrone della fascia, conosce l'arte del cross. Ne pennella due solo da spingere in rete per Kean, che li spreca puntualmente.



HUIJSEN-RICCIO: giovani e tosti, in prospettiva i ricambi là dietro non mancano.







FLOP



FAGIOLI: questa volta gira un po' a vuoto, sbaglia qualche passaggio di troppo, uno dei quali manda in porta Ampen.



KEAN: due palle gol solari che spreca a due passi dalla porta, una di destro e una di testa, su perfetti assist di Kostic. Il gol poi arriva, in due riprese, ed è importante, ma non sempre avrà tre occasioni del genere.