La Juventus è impegnata negli Usa per la ICC e ieri ha vinto ai calci di rigore contro il Benfica. Domani riprenderanno gli allenamenti in terra statunitense per i calciatori sotto la guida di Allegri. Una parte della rosa, composta per la stragrande maggioranza da tesserati che hanno preso parte al mondiale di Russia, inizierà a lavorare dopo le ferie domattina alla Continassa, nel nuovo centro sportivo. Tutti gi occhi saranno puntati su Ronaldo: finalmente all'opera da giocatore della Juve. Ancora assenti i due finalisti mondiali Madzukic e Matuidi.