In casa Juventus rispunta il nome di Pau Torres come idea per rinforzare la difesa del prossimo anno. Il centrale del Villarreal era già stato sondato l'estate scorsa, secondo la stampa spagnola in questi mesi i rapporti sono stati riallacciati e c'è già stato qualche contatto. Classe '97, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e può essere una delle occasioni del mercato della Juve.