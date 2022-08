E sono anche le sole a non avere subìto gol nelle prime due giornate. Non esiste, probabilmente, una correlazione tra il loro deficit di gioco e la propensione difensiva. Fatto sta che(quest’ultimo assente anche domani),E che(Cristante)(Smalling). Abraham è a secco, Dybala ha colpito un palo e sbagliato due gol in due partite, Zaniolo (infortunato al pari di Di Maria) è un grande propiziatore di soluzioni offensive, ma non vede ancora la porta. Premesso tutto questo, si deve ammettere che nella terza giornata della serie A non esiste una sfida appassionante come questa. Dal gol di Turone in avanti è stato tutto un crepitare di polemiche, confronti, accuse, provocazioni, contrapposizioni, proteste., ma non certo perché ha due punti in meno in classifica. Quella è la conseguenza di un(Pogba, Di Maria, Chiesa),e stenta a toccare una decina di palloni a partita. Quando lo fa, riesce anche ad inventare (vedi l’assist per Rabiot nel gol annullato a Genova), ma certamente ha bisogno di assistenza., appena arrivato dal Marsiglia,e a certe partite difficili da schiodare. Avendo una batteria di crossatori, la Juve potrà cercare con assiduità il gol per via aerea.L’altro è affidarsi al singolo e sperare che, in virtù di una classe superiore, inventi qualche giocata.ed era tornato alla Juve per farla rivincere subito.Con queste premesse,che ricalcherebbe il pessimo inizio dell’anno scorso (battuta a Napoli alla terza giornata) destinata probabilmente a dilaniare il rapporto tra tecnico e tifoserie. Intendiamoci: il legame tra Allegri e la Juventus è solidissimo (e la pesantezza e la durata del contratto ne sono la dimostrazione), quindi pensare ad avvicendamenti in corsa è fuori dalla realtà. Tuttavia(Paris Saint Germain e Benfica sono avversari che possono finire per estromettere la Juve fin dalla fase a gironi).Secondo me,Può darsi che il destino bussi alla porta della gara proprio domani, può darsi che alla fine la Roma tragga più vantaggi da Dybala di quanti non ne abbia avuti la Juve. Personalmente penso cheA parità di bruttezza, insomma, la Roma ha maggiore possibilità della Juve di vincere la partita. Non credo all’ipotesi pareggio (comunque utile per i giallorossi), mentre sono sicuro che l’inviolabilità delle difese verrà infranta. Insomma, partita con gol. Ma bella no. Ci vorrebbe almeno un allenatore che pensi a vincere giocando meglio dell’avversario.