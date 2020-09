finché non sarà terminata la caccia al centravanti persino le vitali cessioni non possono che passare in secondo piano. Con Luische si allontana forse definitivamente, con Edinche si avvicina a un solo sì di distanza (quello di Arekal Napoli), ecco però che parallelamente non può fermarsi il mercato in uscita. E– Almeno tecnicamente, si tratta di un affare staccato da quello che potrebbe (dovrebbe) portare Dzeko a Torino. Alla Roma serve un terzino, il progetto giallorosso è quello giusto per convincere il giocatore a lasciare il club bianconero. E seCon la Roma che spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre la Juve avrebbe bisogno di completare una cessione a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto quasi assicurato.o bianconera. Magari con una valutazione anche simile, con Riccardoe Alessio(ora in prestito al Pescara) sempre in cima alla lista delle preferenze di Fabio Paratici e della Juve. Ma prima, appunto, Dzeko.