L'ha sognata e ora sogna di farle male. Con Abraham in forte dubbio per una contusione alla caviglia rimediata in nazionale, Eldor Shomurodov può partire titolare. In campionato l'uzbeko è ancora fermo a zero gol, anche se le prestazioni quando è stato chiamato in causa sono quasi sempre state convincenti. "Alla Roma ho detto subito sì" raccontava Shomu nella conferenza stampa di presentazione. Un paio di mesi prima però pensava davvero alla Juventus: "Spero di poter fare lì il prossimo passo della carriera". Con i bianconeri non c'è mai stato nulla di concreto e quando ha avuto l'occasione, la Roma ha affondato il colpo portandolo a casa. In giallorosso era partito fortissimo, scalzando Borja Mayoral non ruolo di centravanti numero due.