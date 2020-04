Non è una prima scelta. Ma potrebbe diventare un'opportunità buona per far quadrare i conti. In casa Juve come in casa Roma, attraverso qualche ulteriore scambio. Così Bryan Cristante torna d'attualità alla Continassa, un profilo adatto ma che a questo punto rappresenterebbe un'alternativa ai titolari. E verso Roma? C'è l'ipotesi Rolando Mandragora per esempio, senza dimenticare altri profili come lo stesso Federico Bernardeschi. C'è tempo in ogni caso. Ma anche di Cristante si torna a parlare nella Torino bianconera.