Secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo spera nel miracoloso rientro contro il Verona tra i convocati oppure di esserci col Barcellona. Il suo ultimo tampone è risultato ancora positivo, nelle prossime ore è previsto un altro test per provare a ottenere la negatività e il via libera in cui spera CR7 che non vede l'ora di tornare in campo.