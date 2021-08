Di sicuro c'è che CR7 è alla Continassa e si sta allenando agli ordini di Max Allegri, così come il fatto che il tempo stia scorrendo inesorabilmente. Quando il calendario dice “3 agosto”, infatti,ogni giorno che passa è quindi un giorno che avvicina il fuoriclasse portoghese alla permanenza (ma anche alla scadenza del contratto).Se non dovesse riuscirci ovviamente continuerà a svolgere il suo lavoro con quella professionalità che nessun altro giocatore al mondo ha dimostrato di avere in questi anni, pur gradendo molto poco quel processo di normalizzazione che sta già imponendo Allegri. Ma Jorge Mendes continua a lavorare per fare in modo che il suo desiderio di cambiam– Se a Torino si respira di fatto lo stesso clima ormai da qualche settimana attorno al campione più campione di tutto, a Parigi la storia non è troppo diversa. Perché il crocevia è sempre quello: conAnche se Mbappé stesso ha dichiarato ormai di poter restare al Psg fino al termine del contratto, che comunque non rinnoverà proprio per andare al Real. Anche se Icardi a più riprese ha provato a togliersi dal mercato via social.Perché a quel punto il Psg andrebbe su Ronaldo, operazione per cui Mendes sta già lavorando da tempo. Quello che proprio Ronaldo vorrebbe. Di solito ciò che vuole poi l'ottiene. Questa volta è dura, ogni giorno diventa più difficile accontentarlo. La partita però si sta ancora giocando...