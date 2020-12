Il fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese è stato il più votato tra i 10 candidati selezionati quest’anno: Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Juventus), Neymar Jr. (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Aguero (Manchester City), Gerard Piqué (Barcellona), Mohamed Salah (FC Liverpool), Arturo Vidal (Inter).Le votazioni si sono svolte come ogni anno sul sito ufficiale www.goldenfoot.com e si sono chiuse lo scorso 20 novembre 2020.La storia del calcio mondiale è fatta di grandi campioni, ma anche di grandi Presidenti di società di club. Per questo motivo è stato istituito il premio Golden Foot Prestige, riconoscimento dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività, che si è distinto per i risultati conseguiti, raggiungendo con la sua squadra traguardi ambiziosi.La Commissione del Golden Foot, a seguito di un sondaggio presso la stampa internazionale, ha deciso di assegnare il primo Golden Foot Prestige ad Andrea Agnelli, Presidente della Juventus Football Club, che ha vinto il campionato per 9 volte consecutive e vanta ad oggi 17 trofei conquistati in 10 anni, risultando uno dei presidenti più vincenti nella storia del calcio italiano e internazionale.L’Organizzazione del Golden Foot Award ci tiene a far sapere che il contesto attuale, in piena emergenza sanitaria, impedisce l’organizzazione della cerimonia di premiazione del 2020 e della tradizionale serata di gala, che da sempre si svolgono nel Principato di Monaco. Seguirà un comunicato stampa per annunciare la modalità di consegna dei premi di questa edizione.