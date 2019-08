Higuain continua a non essere convinto dall'opzione Roma. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il centravanti si trovi alla perfezione a Torino, città da cui non vorrebbe separarsi. Sarri è contento di averlo ma rispetterà la decisione della società: con il tecnico, anche Ronaldo sarebbe felice di vederlo con lui alla Juve.