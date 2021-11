. In Champions i bianconeri sono già agli ottavi con quattro vittorie in quattro partite, ma in campionato le cose non girano proprio: -14 dal primo posto e al momento fuori da ogni competizione europea. L'ultima vittoria contro la Fiorentina ha aperto una piccola porta di speranza per il futuro, ma i dirigenti sono già al lavoro per rinforzare la squadra.- Se per l'attacco l'obiettivo numero uno è Dusan Vlahovic, in mezzo al campo c'è più di un'idea per aggiungere qualità al reparto. Il piano però, è quella di investire quasi tutti gli sforzi economici sull'attaccante della Fiorentina. All in su Dusan quindi, e - per il momento - congelata la pista Tchouameni del Monaco per il quale servono almeno 40 milioni di euro.. Già di proprietà dei bianconeri che l'hanno preso a gennaio scorso - per 18 milioni più 2 di bonus - lasciandolo in prestito al Genoa. Secondo gli accordi il classe 2000 dovrebbe rimanere in rossoblù fino alla fine di questa stagione, ma Allegri potrebbe richiamarlo alla base già a gennaio.- Prima però andrà risolto il nodo Ramsey. ll gallese è da tempo in uscita e in questa stagione ha giocato appena sei minuti contro lo Zenit; la società spera di trovargli una sistemazione a gennaio ma l'ingaggio da 7 milioni di euro non aiuta a piazzarlo. Neanche in Premier, da dove nelle scorse sessioni di mercato si era fatto avanti qualche club prima di tirarsi indietro di fronte alle richieste del giocatore.e fare così spazio a un nuovo centrocampista. Nicolò Rovella è l'idea a zero dei bianconeri, attenti a mettere da parte il budget per andare all'assalto di Vlahovic.