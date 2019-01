Assieme a Gonzalo Higuain, un altro pupillo di Maurizio Sarri è senza dubbio il difensore della Juventus Daniele Rugani. Dopo il gol e la vittoria sul Chievo il difensore toscano ha dichiarato ai colleghi dei quotidiani in mixed zone: ​“Chi scende in campo si fa sempre trovare pronto. Remiamo tutti verso la stessa direzione. Siamo tutti concentrati sull’obiettivo, portare a casa lo scudetto e andare avanti in tutte le competizioni. Nessuno sa cosa accadrà in futuro ma non penso al mercato, spero sempre di giocare il più possibile ma conta anche come uno si sente all’interno del gruppo e io so quanto valgo. Sarri? Nessuna chiamata, studio inglese per me stesso, è sempre una cosa utile al di là di lavoro e futuro”.