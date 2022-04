Tempo di rinnovi in casa Juventus e dopo quello di Mattia De Sciglio, potrebbe arrivare il prolungamento anche per Daniele Rugani, in scadenza nel 2024. Questo ciò che riferisce Tuttosport, secondo cui i bianconeri stanno pensando di fare una proposta al difensore aumentando gli anni di contratto ma diminuendo l'ingaggio da 3,5 milioni, ritenuto troppo alto dalla dirigenza.