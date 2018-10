Dopo l'esordio stagionale contro il, le porte della difesa si sono nuovamente chiuse di fronte a Daniele. Contro l'la coppia designata per essere titolare era la solita, composta da Giorgioal fianco dell'inamovibile Leonardo. L'affaticamento muscolare avvertito dal capitano bianconero nel riscaldamento, però, ha portato alla seconda, "casuale" presenza dell'anno per il difensore classe '94., in bianconero o lontano da Torino.Alessio Salerio