è il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A con il calcio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino che verrà dato a partire dalle 20.45. Paradossalmente le due squadra stanno vivendo un momento opposto perché i bianconeri arrivano dal bruttissimo pareggio contro la Fiorentina e dalla sconfitta in Champions contro il PSG che ha comunque messo Massimiliano Allegri sulla graticola. Davide Nicola, invece, nonostante la sola vittoria ottenuta contro la Samp è imbattuto da 4 giornate e in classifica insidia le big.La Juventus ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro la Salernitana (1N, 1P), tenendo la porta inviolata in cinque occasioni. L’ultima volta che la Juve ha ottenuto due successi casalinghi consecutivi in Serie A è stata lo scorso marzo, precisamente contro Spezia e proprio Salernitana. Solo lo Spezia (0) ha effettuato meno tiri nello specchio della Juventus (quattro) considerando solo i secondi tempi di questa Serie A.Dusanpuò diventare il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare in cinque presenze interne consecutive in Serie A nell’era dei tre punti dopo Del Piero (sette nel 1998), Trezeguet (cinque nel 2005) e Ronaldo (in tre occasioni, tra il 2019 e il 2020). Il centrocampista della Salernitanaha segnato e servito un assist nella sua ultima presenza in casa della Juventus in Serie A (il 26 settembre 2021); l’ultimo giocatore a segno in due presenze consecutive all’Allianz Stadium in trasferte di campionato è stato Ante Rebic nel 2021Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic.Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Piatek.