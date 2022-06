Salgono le quotazioni di Marko Arnautovic per l'attacco della Juve, come vice di Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni, il 33enne del Bologna intriga particolarmente Massimiliano Allegri per il suo mix di tecnica e struttura fisica, tanto che nei giorni scorsi i bianconeri hanno verificato le possibilità di un'operazione con il suo entourage. A smorzare un po' gli entusiasmi è stato il fratello e agente Danijel, che ha parlato di lui ai microfoni di MadeinBo Tv: "Non so da dove arrivano queste notizie e non so con chi parlano i vari media, ma posso dirvi che non c’è niente. Non ho nulla da dichiarare in particolare perché non c’è nulla, sono solo fake news. Quando Marko è tornato in Italia, molti pensavano non fosse pronto e che dopo il periodo in Cina non sarebbe stato decisivo, ma ha fatto vedere di essere ancora un top player con grandi prestazioni e si sono scatenate le voci. Credetemi, non c’è niente con nessuna squadra e se non so nulla io non lo sa nessuno. Niente è impossibile, ma ad ora non ci ha contattato nessuno e non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna".