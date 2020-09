Piace la prima Juve di Andrea Pirlo, è effettivamente già qualcosa di diverso. E incanta Dejan Kulusevski, di gran lunga il migliore in campo. Bene anche Aaron Ramsey e Weston McKennie, Ronaldo ci prova e alla fine ci riesce. Con coraggio anche la vera prima volta di Gianluca Frabotta. La Sampdoria regala un tempo, alla Juve non puoi concederlo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: si fa sentire, è sicuro e questo basta per ripartire. E quando arriva il tempo di fare una parata importante, la compie con disnivoltura.una delle prove più convincenti da quando è alla Juve, questo ruolo non sembra poi così sperimentale per lui.torna centrale in una difesa a tre, è l'abito che più gli si addice. Il gol fa parte del repertorio, importantissimo.fascia di capitano al braccio, titolare, roccioso e cattivo quanto basta (37' s.t.).a volte un po' disordinato ma fa parte di quella vecchia guardia di cui la Juve ha bisogno (33' s.t.).sul centrodestra come col Novara, tiene uniti i reparti, comanda il centrocampo con autorità pur senza strafare. Cala alla distanza, ne ha per poco più di un tempo.il volto nuovo della Juve è anche il suo, non è facile affrontare la stagione con l'etichetta del giocatore che (per certi versi) ha impedito l'arrivo di Suarez. Corre, lotta, cuce. Per ora, bel colpo. La stanchezza finale è inevitabile, comunque chiude sulla fascia destra e sfiora pure un paio di gol. Jolly vero.: non è una prima volta assoluta, ma questa volta è una partita vera. Un po' di emozione all'inizio e poi fa il suo con sicurezza (22' s.t.non un boccone facile da digerire questa settimana, prima la cessione poi saltata alla Roma, infine la panchina dietro Frabotta. Però entra con personalità e sfiora anche un gran gol).: bene tra le linee, dà qualità e fornisce una sponda importante per Ronaldo e Kulusevski. Ah, gioca tutta la partita, nella scorsa stagione è successo una sola volta.: l'inizio è di quelli speciali per un giocatore speciale. Primo tiro, forse primo vero pallone, è subito gol. Poi gioca da campione, per come difende la palla, per come la tratta, per come vede i compagni. Il colpo dell'estate, è stato messo a segno il 2 gennaio (37' s.t.).: ha una voglia matta, sfiora il gol, lo cerca, colpisce una traversa, infine trova la rete del 3-0. E dialoga, con Ramsey, soprattutto con Kulusevski. Tra tutte le prime di campionato con la Juve, questa è comunque la migliore per CR7.Allil regista più grande di tutti lancia una sfida, quella di dominare il gioco senza un regista. La Juve gioca bene, gioca facile, domina nel possesso e sul territorio. È solo la prima, è solo la Sampdoria, nel secondo tempo la Juve cala sensibilmente, tutto vero. Ma considerando contesto, assenze, mercato e tutto il resto, sarebbe stato difficile chiedergli di più.: para quel che può, soprattutto su CR7.dalla sua parte la Juve sfonda che è un piacere, anzi CR7 sfonda che è un piacere. Goffo e non solo sfortunato in occasione del 2-0.: ci mette esperienza, non basta (1' s.t.molto meglio di Tonelli).se la deve vedere con Kulusevski, mica facile. Eppure è lui a giganteggiare e a evitare che la Juve passi da ogni parte.: male, non tiene né Kulusevski né Cuadrado.: tra difesa e centrocampo, perde spesso i riferimenti con gli inserimenti dei centrocampisti bianconeri.: poteva affondare di più contro Frabotta, si limita al compitino (1' s.t.come Quagliarella, appena entra già cambia il volto alla squadra)).ci mette corsa, non è tutto ma è qualcosa (25' s.t.deve dare ordine alla manovra, ci riesce solo in parte).: patisce il ritmo dei bianconeri.: finisce col farsi stritolare tra Danilo e Cuadrado (1' s.t.basta la sua presenza per dare coraggio alla squadra).almeno ci prova, si batte e si sbatte tra Bonucci e Chiellini (25' s.t.si presenta al calcio italiano con uno spezzone che lo vede cercare costantemente il pallone, segno di personalità).All.: ha circa un migliaio di partite alle spalle, ma la differenza di valori tra la sua Sampdoria e la Juve dell'esordiente Pirlo è impietosa. Poi forse ci mette anche del suo, così nell'intervallo cambia tutto e torna alle certezze di Ramirez e Quagliarella)