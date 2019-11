Oggi Maurizio Sarri ha preso parte all’annuale Elite Coaches Forum dell’UEFA a Nyon (presente anche Max Allegri) pic.twitter.com/mTnfHoSV8b — Juventus Fans (@juventusfans) November 11, 2019

Colloquio serrato tra il passato e il presente dellagli allenatori Massimilianoe Maurizioall'Elite Coaches Forum, organizzato a Nyon, erano infatti presenti infatti i migliori allenatori a livello europeo, da Thomas Tuchel del Psg fino a Unai Emery dell'Arsenal e a Carlo, alla guida (non troppo sicura9 del Napoli. Clima cordiale e un incontro tra bianconeri: Allegri e Sarri parlano in modo fitto, forse proprio della Vecchia SIgnora, come si evince dalla foto twittata dal Bianconero.com.