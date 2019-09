Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio di Madrid contro l'Atletico: "Leggo la partita con un aspetto positivo, siamo cresciuti molto rispetto all'ultima volta. L'aspetto negativo è che avevamo la partita in mano, il pareggio ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo segnato, siamo andati vicini al 3-1 e nel recupero abbiamo tirato altre tre volte. La squadra era viva, dispiace perchè in alcune situazioni siamo prevedibili".



SULLA MENTALITA' - "Palle inattive? Dobbiamo migliorare nell'aggressività, nell'attenzione. Sul primo gol la palla era lentissima, c'era tutto il tempo per intervenire. Bisogna migliorare. Se siamo passivi, lo siamo anche se marchiamo a uomo. Le marcature a uomo, con il Var, diventano pericolose. Ci lavoreremo, proveremo a rimediare quest'aspetto".



SU CUADRADO-BERNARDESCHI - "Era prevedibile ci fosse una partita aperta, con tanti aspetti. Le caratteristiche di Cuadrado potevano tornarci utili".



IL CONFRONTO CON FIRENZE - "A Firenze c'erano situazioni negative e ci siamo fatti sviare, dimenticando il focus della gara. C'era un divario anche fisico, anche se poi non l'ho notato nell'analisi dei dati. La differenza era mentale, a Firenze abbiamo pagato colpe nostre. I ragazzi qualche attenuante ce l'hanno: Cuadrado si è allenato da terzino per due mesi e oggi ha giocato da attaccante".