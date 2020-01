Dopo la sconfitta del San Paolo contro il Napoli, l’allenatore della Juve Maurizio Sarri ha parlato così a Sky Sport: “Siamo stati passivi, come per tutta la partita. Abbiamo camminato, tutta la gara l’abbiamo fatta a metà strada tra pressare e attendere, una partita mentalmente blanda. Esco preoccupato? È una partita sbagliata per approccio, interpretazione fisica e mentale, la consapevolezza di aver perso una gara con un avversario che ha fatto il minimo per vincere. Il risultato dell’Inter? Dovrebbe essere uno stimolo in più, non in meno per noi”.









TRIDENTE - “La squadra complessivamente non ha funzionato. Nei movimenti difensivi arrivavamo sempre tardi, era un ritardo mentale, di reazione. Difficile valutare un singolo giocatore o un reparto. Perché Higuain con Dybala e Ronaldo? Su Demme doveva andarci Dybala. Davano la sensazione di stare bene tutti e tre e il centrocampo sembrava supportarli. Io non penso ci sia una responsabilità di singoli giocatori, la squadra era mentalmente blanda”.



RITORNO A NAPOLI - “L’emozione? La partita prevale, ci si prova per spendere energie sul match. Napoli rappresenta una tappa particolare, è sempre piacevole ed emozionante tornare qui”.



MANCA CHIELLINI - “Chiellini ci potrebbe risolvere problemi per interpretazione mentale, ci alza il livello di aggressività. A volte sembriamo passivi, anche il gol preso con la Roma è dovuto alla passività della squadra. In queste cose dobbiamo crescere e Chiellini può aiutarci sicuramente”.



TERZINI - “Pochi palloni sui terzini? Ho provato a mettere Douglas Costa, c’era poca profondità di spinta, mai una ricezione sull’ingresso, volevo dare ampiezza”.



KO - “Cose in comune con la sconfitta con la Lazio? Abbiamo fatto una partita di scarsa energia mentale. L’aspetto uguale è principalmente questo, eravamo scarichi dal punto di vista nervoso. Perso a Napoli? Sono contento per i ragazzi a cui sono affezionato e resterò per sempre. Se proprio devo perdere, almeno qui sono contento per loro. Preferivo cominciassero tra una settimana, ma è andata così”.



RISULTATO INTER - “Squadra demotivata dopo il risultato dell’Inter? Spero di no, io anche nella riunione ho detto che non ci devono interessare i risultati degli altri. Dobbiamo solo pensare a 14 vittorie per arrivare all’obiettivo”.