. Prima dello stop imposto dal coronavirus, il capitano aveva appena da poco riassaporato campo e agonismo. Ora, dopo settimane di allenamenti, è pronto a tornare a tutti gli effetti a guidare la difesa della Juve. Ma, in sua assenza, alcune cose sono cambiate. Ci hanno messo un po’, hanno faticato a trovare intesa e ordine ma, alla fine,Leo sul centro sinistra, Matthijs a destra. Uno a impostare e dirigere, l’altro a lottare e sgomitare contro tutti.Venerdì si torna a fare sul serio, semifinale di ritorno di Coppa Italia,: ci saranno tante partite da giocare, una rotazione sarà obbligatoria per tutti. Oltre ai tre monumenti, Sarri avrà a disposizione come centrali anche Rugani e, da luglio, Demiral. Come gestirà questa rinnovata abbondanza?(escluso la breve parentesi di Leo al Milan)., la vecchia guardia. Tra l’altro quest’anno, nell’unica occasione in cui hanno giocato insieme dal 1’, la Juve non ha subito gol (a Parma). Un indizio che avvalora una tesi costruita e rifinita negli anni.