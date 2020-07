L'idea di Maurizio Sarri è di affidarsi a Cristiano Ronaldo. Lui, l'unica certezza dell'allenatore bianconero. Dieci più CR7, in campo. Dall'inizio della fase post lockdown, il portoghese ha giocato tutte le partite tra Coppa Italia e campionato, saltando solo gli ultimi 17' contro il Genoa quando comunque aveva già segnato un gol. L'allenatore vuole farlo arrivare al massimo della forma per la ripresa della Champions League, che il 7 agosto riaprirà il sipario con il ritorno degli ottavi contro il Lione (si riparte dall'1-0 per i francesi).