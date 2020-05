CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM!

Ci siamo, manca poco e finalmente il calcio italiano ripartirà. La prima partita vedrà impegnata lanella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un trofeo importante, anche per. Il tecnico ha trionfato in Inghilterra, ma non ha ancora vinto nulla in Italia. E poi: la Coppa Italia è un trofeo che ancora gli manca. Una vittoria in questa competizione spingerebbe la Juve a volare anche in Serie A e Champions. Andiamo ad analizzare quelle che La Gazzetta dello Sport individua come le tre chiavi di Sarri per far suo il torneo