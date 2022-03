L'offerta c'è, la Juve la prepara da settimane, fin da quando aveva capito che Paulo Dybala probabilmente non sarebbe rimasto in bianconero. Ora spetta all'Atletico Madrid accettare o meno la proposta per Alvaro Morata. Nemmeno presi in considerazione i 35 milioni previsti dal diritto di riscatto, la Juve è pronta a darne 15 che porterebbero il totale dell'investimento proprio a 35 considerando i due anni di prestito.