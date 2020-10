Un po' ce l'ha con la sfortuna, per quel doppio infortunio muscolare che ha compromesso il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. Un po' ce l'ha con le prime scelte di Andrea Pirlo, perché due partite da spettatore non pagante, in trasferta, sono difficili da digerire pur sapendo di essere in ritardo di condizione e pur vedendo la propria squadra in dieci uomini. Un po' ce l'ha con la società perché quel rinnovo che pensava di essere meritato di diritto sul campo, ancora non è arrivato e non appare propriamente dietro l'angolo. Un po' per questo, un po' per quellolasciando trapelare il fastidio per gli zero minuti di Crotone grazie a un paio di, proprio come capitato a Roma, perché un'altra partita vissuta interamente da spettatore proprio non gli è andata giù.Da un lato c'è la maglia numero dieci, il premio da mvp della scorsa serie A, la decisione di puntare (anche) su di lui per il dopo Tevez ormai cinque anni fa. Dall'altro lato però Dybala non può dimenticare ilAnzi, in estate la trattativa è andata ad arenarsi, tra richieste sempre più stringenti e proposte figlie della crisi.E una nuova gestione tecnica che prima ancora di iniziare sembra scontentarlo, non agevola di sicuro il tutto: Dybala vuole essere centrale sempre e comunque, anche dal ruolo che gli concederà Pirlo (non solo in campo) passerà la nuova fase della trattativa. Che dopo un paio di mesi di pausa è pronta a ripartire,