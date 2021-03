Ma ora che la Juventus sembra definitivamente fuori da ogni sogno scudetto, com'è messa dal punto di vista della corsa al 4° posto, ossia la qualificazione in Champions League? Sono tre posti per cinque squadre: in rigoroso ordine di classifica attuale, Milan, Juve, Atalanta, Napoli e Roma. I bookmakers per ora ritengono scontato questo obiettivo per Pirlo: gli analisti di Planetwin365 danno la Juve tra le prime quattro a 1,05.