Non soltanto la suggestione Cristiano Ronaldo, per la Juve ci sono altre importanti tracce sul tavolo. Lo fa sapere Sportitalia a partire da Higuain e dalla trama con il Chelsea che – quando si insedierà Sarri in panchina – potrà diventare operativa. Oggi il Pipita è il primo nome della lista, lo scambio con Morata è molto più di un’idea, chiaramente bisognerà trovare la quadratura sul costo dei cartellini e sul pagamento da dilazionare. Ma se la Juve cedesse Higuain e non avesse un seguito la suggestione CR7, si avvertirebbe la necessità di prendere un altro attaccante, con tutto il rispetto per Morata che, però, non ha numeri di grande prolificità sotto porta. La suggestione Ronaldo è, ovviamente, un discorso a parte. Un profilo che la Juve ritiene ideale è quello di Edinson Cavani che, è vero, ha un mega contratto col Psg, ma che aveva manifestato l’intenzione di lasciare Parigi e l’ipotesi di un ritorno in Italia intriga molto il club bianconero e lo stesso Matador, scrive Alfredo Pedullà.