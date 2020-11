Lele Adani, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha lodato le capacità di Dejan Kulusevski: "Kulusevski per come gioca sembra un 30enne, ha eleganza e risolutezza di un calciatore più grande della sua età. Ora ha anche un anno di calcio alle spalle. Preso dal settore giovanile dall’Atalanta per 100 mila euro e venduto la Juve a 40 milioni".