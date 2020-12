In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'ex allenatore di Inter e Napoli Rafa Benitez ha parlato anche della corsa scudetto, spiegando che la Juve "se la giocherà con Inter e Napoli per la vittoria finale. Penso sarà una sfida a tre, nonostante sia il Milan, che il Sassuolo e la Roma siano tre squadre forti. Pirlo? Conosce il calcio e sono convinto che farà bene in una società che lo aspetterà pazientemente per arrivare ai successi".