Oggi all'Allianz Stadium si gioca finalmente Juventus-Napoli, una partita molto delicata per l'obiettivo 4° posto. Queste le parole di un grande ex bianconero come Antonio Cabrini sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: "Sarà una partita importante per il Napoli e ovviamente per la Juventus di Pirlo perché la Champions League garantisce anche entrate fresche per la società. Le due squadre si giocheranno l'ultimo posto disponibile per l'Europa che conta. Un peccato che entrambe devono accontentarsi di questo, mentre anni fa lottavano per lo scudetto."